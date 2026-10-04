हैवानियत: नाबालिग को भगाकर गुजरात ले गया, गर्भवती होने तक करता रहा गंदा काम, अब कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

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नाबालिग से बार-बार गंदा काम कर उसे गर्भवती करने के सनसनीखेज मामले में महिदपुर कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कमलेश सनोडिया की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, साथ ही 19 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया है।