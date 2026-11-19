शराब छुड़ाने के नाम पर एक तांत्रिक द्वारा पिलाया गया कथित जहरीला काढ़ा पीने से दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गए। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर रूप से बीमार पांचों मरीजों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भेजा गया है।

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पुलिस अधीक्षक अमित सक्सेना के अनुसार पाठाखेड़ा स्थित राजा की बैठक नामक स्थान पर शराब की लत छुड़ाने के लिए ओझा परते द्वारा पूजा-पाठ का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में करीब 400 से 500 लोग एकत्रित हुए थे। लत छुड़ाने का दावा करके मरीजों से 100 रुपये लेकर तीन गिलास लाल रंग का घोल पिलाया गया। घोल पीने के करीब आधे घंटे बाद लोगों को पेट में तेज जलन, उल्टियां और चक्कर आने की शिकायत हुई। घर लौटते समय रास्ते में ही संजय नामक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य पीड़ित ने भी दम तोड़ दिया।चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव शर्मा ने मरीजों का स्टमक वॉश किया और आईवी तरल पदार्थ दिए। इसके बाद सभी पांचों मरीजों को जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ. रानू वर्मा ने बताया कि मरीजों की ईसीजी जांच में दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचने के संकेत मिले हैं। मरीजों के दिल की धड़कन में बार-बार गिरावट दर्ज की जा रही थी।जहरीले पदार्थ की गंभीर आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पांचों मरीजों को एम्स के लिए रेफर कर दिया। सुरक्षा और चिकित्सा निगरानी बनाए रखने के उद्देश्य से मरीजों के साथ एक चिकित्सक और दो पुलिसकर्मियों को भी भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी अभिजीत सिंह ने भी अस्पताल पहुंचकर मरीजों के स्वास्थ्य का जायजा लिया।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से काढ़े के रूप में इस्तेमाल किया गया तरल पदार्थ और जमरास की जड़ का चूरा जब्त कर लिया गया है। जब्त नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जहरीले तत्वों की प्रकृति और मौतों के सटीक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य ओझा परते, भगत रमेश उइके और शरद कवड़े को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ितों में से एक रामदास ने बताया कि तांत्रिक ने 21 दिन में शराब छुड़ाने का दावा किया था, जबकि अन्य पीड़ितों ने बताया कि वे गांव के लोगों की सलाह पर वहां पहुंचे थे।मध्य प्रदेश में पिछले ढाई महीनों के भीतर संदिग्ध और जहरीले पदार्थों के सेवन से मौतों के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पूर्व सागर जिले के बंडा और शाहगढ़ क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की जान चली गई थी। उस मामले की जांच में खुलासा हुआ था कि गुजरात से स्प्रिट और उत्तर प्रदेश के ललितपुर से नकली बोतलें तथा रैपर लाकर यह अवैध कारोबार चलाया जा रहा था।इसके अतिरिक्त देवास जिले के चंदाना और बिंजाना गांवों में 20 दिन के अंतराल में 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जहां परिजनों ने जहरीली शराब को ही मौतों की मुख्य वजह बताया था। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर उन मामलों की जांच कराई जा रही है।