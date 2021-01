भोपाल के इन इलाकों में लगा कर्फ्यू, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, जानिए इतनी सख्ती का कारण

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के हनुमान गंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर पुलिस थाना इलाकों में रविवार को कर्फ्यू लगा दिया गया है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, राजधानी के दो थाना क्षेत्रो में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं छह से ज्यादा थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए पुराने भोपाल में रास्ते सील कर किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।

Madhya Pradesh: Restrictions under Section 144 of CrPC imposed in Hanuman Ganj, Teela Jamalpura & Gautam Nagar police stations in Bhopal as administration anticipates disruption of law & order due to start of construction activity by 'a particular community' in old Bhopal.