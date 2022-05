{"_id":"6279f235178e51653c2e238f","slug":"madhya-pradesh-home-entry-of-union-minister-jyotiraditya-scindia-in-government-bungalow-new-address-b-5-shyamala-hills","type":"story","status":"publish","title_hn":"मध्य प्रदेश: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सरकारी बंगले में गृह प्रवेश, नया पता- B- 5 श्यामला हिल्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 10 May 2022 10:33 AM IST