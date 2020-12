मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री बोले- '500 किसान यूनियनें 'कुकुरमुत्ता' की तरह सामने आ गई हैं'

मध्यप्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवादित बयान दिया है।कमल पटेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि '500 किसान यूनियनें 'कुकुरमुत्ता' की तरह सामने आ गई हैं। ये किसान यूनियन नहीं हैं, ये बिचौलियों और देश-विरोधी संगठनों से जुड़े लोग हैं। वे विदेशी ताकतों द्वारा वित्त पोषित हैं जो नहीं चाहते कि देश मजबूत हो।'

#WATCH | 500 farmers' unions have come up like 'kukurmutta'. They're not farmer unions, but organisations of middlemen & anti-nationals. They are funded by foreign forces who don't want the country to become strong: Madhya Pradesh Agriculture Minister Kamal Patel (14.12) pic.twitter.com/CeV13oSF4D