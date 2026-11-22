बड़वाह विधायक सचिन बिरला के निज सहायक संदीप बिरला (30) की सड़क हादसे में मौत हो गई। रविवार सुबह उनका शव सड़क किनारे नाली के पास मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बड़वाह-सनावद क्षेत्र में हुए हादसे में उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। हादसे के बाद भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम निरस्त कर दिए।

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