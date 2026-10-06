अपराध: पाकिस्तानी नंबर से कटनी की महिला को चार लाख डॉलर का लालच, टैक्स के नाम पर डेढ़ लाख की ठगी

कटनी जिले में साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ठग ने 40 लाख डॉलर यानी करीब 40 करोड़ का लालच देकर 1.60 लाख रुपये ऐंठ लिए। पूरा मामला बरही थाना क्षेत्र के ग्राम उबरा से समाने आया है, जहां ममता बाई कोल को पाकिस्तान के +92 नंबर से कॉल और मैसेज कर चार लाख डॉलर मिलने का लालच दिया गया। टैक्स के नाम पर अलग-अलग किस्तों में QR कोड स्कैन कराकर करीब डेढ़ लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। शिकायत के बाद कटनी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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