कटनी: मटवारा में युवक से बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल, मां से भी मारपीट का आरोप; 6 संदिग्ध गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के कटनी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मामूली विवाद के चलते एक शख्स और उनकी मां से बर्बरता पूर्वक मारपीट की घटना अंजाम दी गई। घटना स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के मटवारा गांव की है। युवक और उसकी मां के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 20 से 30 लोग घर में घुस आए और युवक को बेरहमी से पीटा। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी मां के साथ भी मारपीट की गई। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।

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