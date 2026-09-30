फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Katni News ›   Katni: Jobs Secured with Fake Class 10 Mark Sheets, CBI Books 8; 3 Employees Dismissed

कटनी: 10वीं की फर्जी अंकसूची पर बने ग्रामीण डाक सेवक, सीबीआई ने कसा शिकंजा, तीन कर्मचारी बर्खास्त

Wed, 30 Sep 2026 03:42 PM IST
कटनी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी Published by: कटनी ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 03:42 PM IST
सार

फर्जी दस्तावेजों के जरिए डाक विभाग में नौकरी हासिल करने के मामले में सीबीआई ने कटनी में पदस्थ तीन कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। सीबीआई ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में फर्जी दसवीं की अंकसूची लगाने के आरोप में अब तक 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।

विज्ञापन
Katni: Jobs Secured with Fake Class 10 Mark Sheets, CBI Books 8; 3 Employees Dismissed
दस्तावेजों की जांच करती सीबीआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हथियाने वाले गिरोह की जांच अब कटनी तक पहुंच गई है। जबलपुर सीबीआई ने डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर दसवीं की फर्जी अंकसूची लगाकर नौकरी हासिल करने के मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें तीन आरोपी कटनी जिले में पदस्थ रहे हैं, जिन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है। सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब फर्जी दस्तावेजों के जरिए भर्ती की पूरी कड़ी खंगाली जा रही है।

विज्ञापन


दरअसल पूरा मामला ग्रामीण डाक सेवक भर्ती से जुड़ा है, जहां जनवरी 2024 और जुलाई 2024 में ग्रामीण डाक सेवा के लिए निकली भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों ने पोर्टल पर अपनी दसवीं की सेल्फ अटेस्टेड अंकसूची अपलोड की, जिसके आधार पर उन्हें नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद उनकी पोस्टिंग भी कर दी गई। बाद में जब उनकी दसवीं की अंकसूची की जांच कराई गई तो वास्तविकता सामने आ गई। डाकघर उपसंभाग क्रमांक 1 के सहायक अधीक्षक ने मामले की शिकायत जैसे ही सीबीआई में दर्ज करवाई तो फर्जी अंकसूची का पूरा मामला ही खुल गया और डाक विभाग ने अस्थाई नियुक्तियां रद्द कर दीं।
विज्ञापन


बता दें कि जबलपुर सीबीआई ने पूरे मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 3 आरोपी कटनी जिले में पदस्थ पाए गए। इनमें बद्रीप्रसाद यादव को कटनी के संसारपुर उपडाकघर, देवेन्द्र सिंह चौहान को उमरियापान और रमाकांत शर्मा को मोहतरा उपडाकघर में पदस्थ किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों ने अलग-अलग अवधि में इन पदों पर नौकरी की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: छह महीने से आयुष्मान योजना का भुगतान अटका: सड़क पर उतरे निजी अस्पताल संचालक,  बोले- एनएबीएच की शर्त हटाओ


वहीं पूरे मामले में दर्ज हुई 8 एफआईआर के बाद टीमों ने आरोपियों के ठिकानों एक साथ छापेमारी कर दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। सीबीआई पकड़े गए आरोपियों मानवेन्द्र सिंह सिकरवार, बद्री प्रसाद यादव, देवेन्द्र सिंह चौहान, राजाबाबू अहिरवार, रमाकांत शर्मा, प्रदीप खरे, सौरभ शर्मा और नयन कुमार के साथ पूछताछ में जुटी है। 

जांच का फोकस अब सिर्फ फर्जी अंकसूची लगाने वाले अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं है बल्कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने और भर्ती प्रक्रिया में सहयोगी और कितने लोग इसमें शामिल थे।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed