कटनी: चोरी के आरोपी मां-बेटे को थाने लाई पुलिस तो पति ने थाना परिसर में खुद को लगाई आग, जबलपुर करना पड़ा रेफर

मध्यप्रदेश के कटनी जिले में चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पत्नी और बेटे को थाने लाए जाने से नाराज एक शख्स ने थाना परिसर में ही खुद को आग लगा ली। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में आग बुझाई और झुलसे दलपत पटेल को जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जबलपुर रेफर कर दिया। घटना के बाद जिला अस्पताल में भी हंगामे की स्थिति बन गई।

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