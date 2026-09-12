फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Sambar poached in the buffer zone of Kanha Tiger Reserve

जबलपुर पुलिस की कार्रवाई: कान्हा के बफर जोन में सांभर का शिकार, तीन आरोपी गिरफ्तार; जेल भेजे गए

Sat, 12 Sep 2026 08:20 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sat, 12 Sep 2026 08:20 PM IST
सार

कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सांभर का शिकार करने के आरोप में वन विभाग ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से सांभर का मांस और अन्य अवयव जब्त किए गए। न्यायालय के आदेश पर तीनों को मंडला जेल भेजा गया।

विज्ञापन
Sambar poached in the buffer zone of Kanha Tiger Reserve
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कान्हा टाइगर रिजर्व, मंडला के बफर जोन में वन्यजीव सांभर का शिकार करने वाले तीन आरोपियों को प्रबंधन की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सांभर का मांस और अन्य अवयव जब्त किए गए हैं। वन्यजीव अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर तीनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए।

विज्ञापन

कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पोला पर्व के दौरान वन्यजीव अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए बफर क्षेत्र में सघन गश्ती अभियान चलाया जा रहा था। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया था। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बफर जोन वन मंडल के सिझोरा परिक्षेत्र की बीट ग्राम कटंगी में रामफल पिता इमरत, संतू पिता सुखधन और चैनसिंह पिता बैशाखू, सभी निवासी ग्राम कटंगटोला, ने सांभर का शिकार किया है।

विज्ञापन


पढ़ें: हेलीपैड का तीन क्विंटल वजनी गेट बच्चों पर गिरा, चार साल की दिव्या की मौत; भाई घायल

विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से सांभर का मांस और अन्य अवयव जब्त किए गए। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उन्हें मंडला जेल में निरुद्ध कराया गया है।

आरोपियों की गिरफ्तारी में अभिषेक दुबे, परिक्षेत्र अधिकारी सिझोरा दुर्गेश मरावी, परिक्षेत्र सहायक मगधाय राज कुमार कुलस्ते, परिक्षेत्र सहायक मांझीपुर अभय परिहार, बीट प्रभारी कटंगी सहित अन्य वन अमले की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed