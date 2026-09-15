एमपी: घर पर फायरिंग की सूचना दी, फिर एफआईआर से किया इनकार; डायल-112 की रिकॉर्डिंग से पुलिस ने दर्ज किया केस
जबलपुर में घर पर फायरिंग की सूचना डायल-112 पर दी गई। पुलिस को कार में गोली लगने के दो निशान मिले। शिकायतकर्ता ने एफआईआर से इनकार किया, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों पर केस दर्ज किया।
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घर पर दो युवकों द्वारा फायरिंग किए जाने की सूचना डायल-112 पर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान घर के बाहर खड़ी कार में गोली लगने के दो निशान मिले। हालांकि, सूचना देने वाले ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने डायल-112 पर की गई कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया।
खमरिया थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दरमियानी रात डायल-112 पर सूचना मिली थी कि ग्राम ककरतला के यादव मोहल्ला निवासी सुग्रीव यादव के घर पर दो युवकों ने फायरिंग की है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
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पुलिस को घर के बाहर खड़ी कार क्रमांक एमपी 20 जेडजी 5919 में दो स्थानों पर गोली लगने के निशान मिले। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कृत्य से किसी की जान को खतरा होना संभावित था। डायल-112 पर सूचना देने वाले सुग्रीव यादव, उम्र 30 वर्ष, ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान डायल-112 पर कॉलर द्वारा दी गई सूचना की ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त की। रिकॉर्डिंग में कॉलर ने मोनू और रामलखन यादव द्वारा फायरिंग किए जाने की जानकारी दी थी। पुलिस ने घटनास्थल के निरीक्षण और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 125 और 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया है।