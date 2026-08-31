अदालत का फैसला: हत्या के अपराध में पिता-पुत्र को दस-दस साल का कारावास, जिला न्यायालय ने किया सजा से दंडित

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पुरानी रंजिश के चलते युवक से मारपीट कर उसकी हत्या करने के मामले में पाटन न्यायालय ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन स्वयं प्रकाश दुबे ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।