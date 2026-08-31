शर्मनाक: गुना में पति पर ही लगा पत्नी को बेचने का सनसनीखेज आरोप, बोली- दूसरी महिला के साथ मिलकर किया सौदा

गुना जिले के हड्डीमिल जगनपुर चक क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 25 वर्षीय विवाहिता ने अपने ही पति पर उसे किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों बेच देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि पति ने एक अन्य महिला के साथ मिलकर उसकी जिंदगी का सौदा कर दिया और उसे एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। किसी तरह जान बचाकर भागी महिला सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई।

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