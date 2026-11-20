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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी जवाब में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों से तैयार किए गए फर्जी अदालती फैसले का सहारा लेने पर बेहद सख्त नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने आशंका प्रकट की कि शासन की ओर से उत्तर तैयार करते समय बिना किसी प्रामाणिक सत्यापन के एआई तकनीक का प्रयोग किया गया। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि काल्पनिक निर्णयों और गलत कानूनी संदर्भों के आधार पर दलीलें प्रस्तुत करना न्यायालय को गुमराह करने जैसा गंभीर कृत्य है।