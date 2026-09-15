सतना: मोबाइल चोरी के शक में मासूम को निर्वस्त्र कर पीटा, थर्ड डिग्री टॉर्चर का वीडियो वायरल; मामला दर्ज

सतना जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी चित्रकूट में एक मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। गुप्त गोदावरी में एक मोबाइल दुकान संचालक ने मोबाइल चोरी के शक में 8 वर्षीय बच्चे को दुकान के अंदर ले जाकर कथित तौर पर निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित के पिता ने चित्रकूट थाने में 3 सितंबर 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, मोबाइल दुकान संचालक राजेश पटेल और दो अन्य लोगों ने मोबाइल चोरी के शक में बच्चे को दुकान के अंदर ले जाकर उसके साथ मारपीट की।

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पीड़ित के पिता का आरोप है कि उन्हें जब बेटे को दुकान के अंदर शटर बंद कर पीटे जाने की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे। शटर उठाने पर उन्होंने बच्चे को निर्वस्त्र हालत में देखा। पिता ने आरोप लगाया कि बच्चे के साथ मारपीट करने के अलावा उसे करंट लगाया गया और नाखून उखाड़ने जैसी यातनाएं भी दी गईं। घटना से आहत पिता ने चित्रकूट थाने में शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी बीच घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस अब वीडियो की भी जांच कर रही है।

3 सितंबर की घटना का बताया जा रहा वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया मामला

चित्रकूट एसडीओपी राजेश बंजारे के मुताबिक, बच्चे के पिता ने 3 सितंबर 2026 को राजेश पटेल, रिंकू पटेल और शिवाकांत पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 271(1), 133, 120(1), 296(A), 115(2), 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, घटना से संबंधित वायरल वीडियो सामने आया है। वीडियो की फॉरेंसिक जांच के साथ अन्य आवश्यक जांच भी की जा रही है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।