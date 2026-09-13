इंदौर: ब्यूटिशियन की मौत के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, मृतक महिला के कारोबारी से थे संबंध

इंदौर तिलक नगर क्षेत्र के होटल एलेक्स में युवती की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतका की पहचान सोनिला शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, सोनिला के शहर के पाइप कारोबारी दीपक खंडेलवाल से लंबे समय से प्रेम संबंध थे। पुलिस जांच में सामने आया कि हाल ही में दीपक के परिजनों को दोनों के रिश्ते की जानकारी हो गई थी। इसके बाद परिजनों के दबाव और सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते दीपक ने सोनिला से दूरी बनाना शुरू कर दिया था।

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