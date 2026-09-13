देखें तस्वीरें: दो दिन में 2.5 इंच बारिश, सड़कें बनी तालाब, मानसून के बचे 17 दिन, क्या पूरा होगा कोटा?

1 of 3 इंदौर में सड़कें बनी तालाब। फोटो- जयेश मालवीय। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







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इंदौर में शुक्रवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार को भी रुक-रुककर जारी रहा। सुबह से शाम तक शहर के अलग-अलग हिस्सों में मिलाजुला मौसम बना रहा, जहां कहीं बादल छाए रहे तो कहीं हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार रात को 1 इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके कारण शनिवार को दिन का तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री नीचे गिर गया। वहीं शनिवार को डेढ़ इंच बारिश हुई। दो दिन में कुल 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम सिस्टम के प्रभाव से अगले दो दिनों तक शहर और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है।

2 of 3 शनिवार रात भर रुक रुककर बारिश होती रही। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

सीजन के कोटे से अभी भी पीछे है शहर

इंदौर में इस मानसून सीजन में अब तक लगभग 23 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। यह आंकड़ा इस समय तक की सामान्य बारिश से करीब 10 इंच कम है और पूरे सीजन की औसत बारिश के मुकाबले लगभग 14.8 इंच पीछे है। शहर की वार्षिक मानसूनी जरूरत पहले 34 इंच मानी जाती थी, जो अब बढ़कर 38 से 40 इंच तक पहुंच गई है। मानसून सीजन समाप्त होने में अब केवल 17 दिन शेष बचे हैं, ऐसे में शहर के कुल मानसूनी आंकड़े का पूरा दारोमदार अब सितंबर माह में होने वाली बारिश पर निर्भर है।

3 of 3 बारिश से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर