सोनिला रूम नंबर 101 में दीपक के साथ ठहरी हुई थी, जहां यह घटना हुई। घटना के बाद से ही दीपक फरार चल रहा था। टीआई मनीष लोधा की टीम ने देर रात बायपास इलाके से उसे हिरासत में लिया। देर रात होने के कारण उससे पूछताछ शुरू नहीं हो सकी थी।

विज्ञापन

परिवार से पूछताछ के बाद आया पुलिस के संपर्क में

सोनिला की मौत के बाद दीपक अपने घर नहीं गया था। जब पुलिस उसके घर पहुंची, तो पत्नी ने बताया कि दीपक से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि, पत्नी और बच्चों से हुई पूछताछ की जानकारी मिलने पर दीपक ने पुलिस से संपर्क कर सरेंडर करने की बात कही। उस समय तक पुलिस उसकी तलाश में दो अलग-अलग टीमें तैनात कर चुकी थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दर्ज होगी FIR

पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन मौत के सटीक कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में जहर दिए जाने की संभावना से इनकार किया गया है। पुलिस फांसी और हत्या, दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है। डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम के दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों की भी सलाह ली है। सोमवार तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिसके बाद ही दीपक के खिलाफ FIR दर्ज करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

