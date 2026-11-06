इंदौर में आज क्या है खास: मां अन्नपूर्णा के गर्भगृह का होगा नोटों से शृंगार, धन्वंतरि मंदिर में विशेष पूजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 06 Nov 2026 09:10 AM IST
सार
पांच दिवसीय दीपावली पर्व शुरू होने के साथ इंदौर में शुक्रवार को कई आयोजन होंगे। मां अन्नपूर्णा मंदिर के गर्भगृह का नोटों से शृंगार किया जाएगा, इसके अलावा धन्वंतरि मंदिर में विशेष पूजा भी होगी।
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विस्तार
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- शहर के मां अन्नपूर्णा मंदिर को नए नोटों से सजाया जाएगा। मां के गर्भगृह का नोटों से शृंगार होगा। सुबह से भक्त माता के नए शृंगार के साथ दर्शन कर सकेंगे।
- आचार्य सुनील सागर की धर्मसभा सुबह साढ़े आठ बजे नेमी नगर जैन कॉलोनी में होगी। समाजजन इसमें शामिल होंगे।
- इंदौर के आड़ा बाजार में धनतेरस पर धन्वंतरि मंदिर में विशेष पूजा दोपहर 12 बजे रखी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल होंगे।
- श्रीश्री विद्याधाम पर कार्तिक मास में लक्ष्मीनारायण प्रसन्नार्थ यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ सुबह आठ से 11 बजे तक होगा।