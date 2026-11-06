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इंदौर में आज क्या है खास: मां अन्नपूर्णा के गर्भगृह का होगा नोटों से शृंगार, धन्वंतरि मंदिर में विशेष पूजा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 06 Nov 2026 09:10 AM IST

सार पांच दिवसीय दीपावली पर्व शुरू होने के साथ इंदौर में शुक्रवार को कई आयोजन होंगे। मां अन्नपूर्णा मंदिर के गर्भगृह का नोटों से शृंगार किया जाएगा, इसके अलावा धन्वंतरि मंदिर में विशेष पूजा भी होगी।

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