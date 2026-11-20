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इंदौर में आज क्या है खास: मनेगी छोटी दीपावली, मंदिरों में होंगे तुलसी विवाह

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 20 Nov 2026 08:19 AM IST

सार देवउठनी एकादशी इंदौर में धूमधाम से मनाई जाएगी। मंदिरों में तुलसी-शालिग्राम विवाह होंगे, तो घरों में भी पूजा-अर्चना की जाएगी। कई समाजों ने भी आयोजन किए हैं। सामूहिक विवाह भी होंगे।

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