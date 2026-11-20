इंदौर में आज क्या है खास: मनेगी छोटी दीपावली, मंदिरों में होंगे तुलसी विवाह
देवउठनी एकादशी इंदौर में धूमधाम से मनाई जाएगी। मंदिरों में तुलसी-शालिग्राम विवाह होंगे, तो घरों में भी पूजा-अर्चना की जाएगी। कई समाजों ने भी आयोजन किए हैं। सामूहिक विवाह भी होंगे।
विस्तार
- संकल पंचायत साहू समाज शुक्रवार को सामूहिक विवाह आयोजित कर रहा है। अन्नकूट महोत्सव के साथ 12 जोड़े परिणय सूत्र में बँधेंगे। आयोजन दलालबाग में होगा।
- वैश्य महिला संघ संगठन द्वारा पार्क कॉलोनी के शिव मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है। शाम साढ़े चार बजे पारंपरिक रस्मों के साथ विवाह किया जाएगा।
- श्रीश्री विद्याधाम में गोधूलि बेला में तुलसी-शालिग्राम विवाह होगा। परिसर में बग्घी में बारात निकाली जाएगी। गन्ने से विवाह का मंडप बनाया जाएगा।
- क्लर्क कॉलोनी में जैन मुनि सुधासागर महाराज की सुबह और शाम धर्मसभा होगी, जिसमें समाजजन शामिल होंगे।
- इंद्रप्रस्थ टॉवर के जसरंग सभागृह में शास्त्रीय संगीत से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। अभय भालेराव 'योगा फॉर वोकलिस्ट' विषय पर संबोधित करेंगे।
- सदाबहार फिल्मी गीतों का आयोजन शाम साढ़े छह बजे प्रीतमलाल दुआ सभागृह में होगा, जिसमें नाद ब्रह्म संस्था के कलाकार प्रस्तुतियाँ देंगे।