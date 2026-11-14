इंदौर: दिलजीत दोसांझ का इंदौर में शो रविवार को, सात करोड़ के टिकट बिके

स्वाद की राजधानी के नाम से मशहूर इंदौर में बड़े संगीत आयोजनों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि दिलजीत दोसांझ लगातार दूसरे साल इंदौर में अपना शो करने जा रहे हैं। इस कॉन्सर्ट के लिए अब तक करीब सात करोड़ रुपये के टिकट बिक चुके हैं।

यह शो इंदौर बायपास स्थित सी-21 एस्टेट ग्राउंड पर होगा। एक टिकट की कीमत करीब चार हजार रुपये है और अब तक 25 हजार टिकट बिक चुके हैं। आयोजकों ने टिकट बिक्री का हिसाब नगर निगम को सौंप दिया है। साथ ही मनोरंजन कर के रूप में 60 लाख रुपये भी जमा कराए हैं।

विज्ञापन

लगातार हो रही जांच

आयोजन को लेकर लगातार ई-मेल के जरिए धमकियां मिल रही थीं। इसे देखते हुए बम निरोधक दस्ता आयोजन स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार जांच कर रहा है। शो के दौरान भी 500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे, जो सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

पिछले साल के शो की तुलना में इस बार ज्यादा टिकट बिके हैं। इससे इंदौर में दिलजीत के प्रशंसकों के बीच कॉन्सर्ट को लेकर उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे पहले इंदौर में हनी सिंह और अरिजीत सिंह के शो भी आयोजित हो चुके हैं।

पोहे खाने जा सकते हैं दिलजीत

दिलजीत दोसांझ शनिवार शाम तक शो के लिए इंदौर पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि वे यहां के मशहूर पोहे का स्वाद लेने भी जा सकते हैं। पिछले साल वे सुबह छह बजे 56 दुकान पहुंचे थे और वहां पोहे खाए थे। दो दिन पहले उन्होंने शो को लेकर मिल रही धमकियों के बीच भी कहा था कि वे इंदौर आएंगे तो पोहे जरूर खाएंगे।