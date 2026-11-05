{"_id":"6aebe990b1893f73d1002558","slug":"what-s-happening-in-indore-today-a-classical-music-concert-will-be-held-and-an-exhibition-of-indigenous-prod-2026-11-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप-होगी शास्त्रीय संगीत की सभा, लगेगी स्वदेशी सामग्री की प्रदर्शनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप-होगी शास्त्रीय संगीत की सभा, लगेगी स्वदेशी सामग्री की प्रदर्शनी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: Abhishek Chendke Updated Thu, 05 Nov 2026 07:57 AM IST

सार इंदौर में दीपावली के त्योहार की रौनक के बीच कई आयोजन हो रहे हैं। गुरुवार को जहाँ संगीत से जुड़े कार्यक्रम होंगे, वहीं त्योहार को देखते हुए स्वदेशी सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

विज्ञापन







Link Copied

