इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप-होगी शास्त्रीय संगीत की सभा, लगेगी स्वदेशी सामग्री की प्रदर्शनी
इंदौर में दीपावली के त्योहार की रौनक के बीच कई आयोजन हो रहे हैं। गुरुवार को जहाँ संगीत से जुड़े कार्यक्रम होंगे, वहीं त्योहार को देखते हुए स्वदेशी सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
विस्तार
- स्वदेशी सामग्री की प्रदर्शनी: जनजातीय और छात्रावास के विद्यार्थियों द्वारा तैयार सामग्री की प्रदर्शनी गुरुवार दोपहर 1 बजे से इंदौर प्रेस क्लब परिसर में लगेगी। वसुमित्र समिति की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में हाथों से बनी विद्युत झालर, धार्मिक प्रतीक चिह्न, वंदनवार और तोरण शाम 4 बजे तक मिल सकेंगे।
- दीपक बनाने की कार्यशाला: घरों में मिलने वाले बटन और मोतियों का उपयोग कर दीपावली के दीपक बनाने के लिए कलाकक्ष स्टूडियो में आर्ट वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसका समय शाम 4:30 बजे से है। कार्यशाला में दो घंटे तक दीपक बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- शास्त्रीय संगीत की सभा: शाम 6 बजे अलाप स्टूडियो में शास्त्रीय संगीत की सभा होगी। आयोजन निःशुल्क है। इस संगीत सभा में गायक अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे।
- कला प्रदर्शनी: प्रिंसेस पार्क की आर्ट गैलरी में सुबह 11 बजे कला प्रदर्शनी लगेगी। कलाकृतियों को रात 10 बजे तक देखा जा सकेगा।
- धर्म सभा: आचार्य सुनील सागर की धर्म सभा नेमीनगर जैन कॉलोनी में सुबह 8:30 बजे से होगी।