इंदौर: इंदौर में हफ्तेभर पहले लगे पेवर ब्लाॅक धंस गए, वाहनों के अावाजाही में परेशानी

इंदौर की सड़कों पर गड्ढे होना आम बात थी, लेकिन अब तो सड़कें धंस रही हैं। इंदौर के नसिया रोड पर सड़क पर लगे पेवर ब्लॉक ही धंस गए। वहां से गुजरने के दौरान हादसा न हो, इसके लिए उस हिस्से में आवाजाही रोक दी गई है।

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यह पेवर ब्लॉक सप्ताह भर पहले ही लगाए गए थे। इस मार्ग पर मशीनों की दुकानें हैं और दिनभर में लोडिंग रिक्शा निकलते हैं। इस कारण यहां मंगलवार को दिनभर यातायात बाधित होता रहा। जब नगर निगम के अफसरों को इसकी शिकायत की गई तो वे सड़क को ठीक करने के बजाय धंसे हुए हिस्से के आसपास से यातायात प्रतिबंधित करके चले गए।

व्यापारियों ने कहा कि मास्टर प्लान की जिन 23 सड़कों का निर्माण शहर में चल रहा है, उनमें नसिया रोड भी शामिल है। पिछले दिनों इस मार्ग पर ड्रेनेज लाइन बिछाई गई थी। उसके बाद सड़क पर पेवर ब्लॉक लगा दिए गए, लेकिन दो दिन पहले हुई बारिश के कारण मिट्टी धंस गई और पेवर ब्लॉक उबड़-खाबड़ हो गए।

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इस कारण दिनभर सड़क पर वाहन गुत्थम-गुत्था होते रहे। पेवर ब्लॉक का इस तरह धंसना दुकानदारों के बीच चर्चा का विषय रहा। उनका कहना था कि बेस पक्का किए बगैर पेवर ब्लॉक लगाए गए। इस बारे में निगम अफसरों का कहना है कि ड्रेनेज लाइन के लिए खुदाई की गई थी। कीचड़ न हो, इस कारण वाहन चालकों की सुविधा के लिए पेवर ब्लॉक लगाए गए थे। वर्षाकाल के बाद सड़क बनाई जाएगी।