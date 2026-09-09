इंदौर: गाय चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान तोड़ा दम

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मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ युवक चंदर के घर पहुंचे थे। वे केवल बातचीत करने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले गए। इसके कुछ समय बाद चंदर परिजनों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला।घटनाक्रम की शुरुआत एक दूध डेयरी संचालक भूरा की गाय और बछड़े के लापता होने से हुई। भूरा अपने दोस्त बिट्टू यादव के साथ उनकी तलाश में निकला। दोनों को गाय और बछड़ा देवास नाके पर मेट्रो मॉल के पास बंधे मिले। इसी दौरान चंदर से विवाद हुआ। आरोप है कि आसपास मौजूद दूसरे लोगों ने भी चंदर के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस समय सूरज जाट और उसके भाई लखन ने भी चंदर के साथ में मारपीट की। भूरा का कहना है कि उसका दोस्त बिट्टू ही चंदर को लेकर अस्पताल गया लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई।मामले में नामजद सूरज जाट और उसके भाई पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों पर परदेशीपुरा और एमआईजी थानों में हत्या और प्रयास के मामले दर्ज हैं। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।