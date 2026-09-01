इंदौर: 2400 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे MPPSC परीक्षा, इस बार सुरक्षा के लिए लागू हुई त्रिस्तरीय व्यवस्था

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6 दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा मध्य प्रदेश के 12 संभागीय और जिला मुख्यालयों पर एक ही सत्र में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। इंदौर शहर में अभ्यर्थियों की सुविधा और परीक्षा संचालन के लिए 6 छह केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 2428 परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए इस बार केंद्रों पर नई त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी सर्विलांस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ई प्रवेश पत्र की स्कैनिंग एचएचएमडी के माध्यम से तलाशी और वीओआईपी जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के तय समय से 90 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। केंद्र पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की चरणबद्ध जांच की जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों की तलाशी पुरुषों द्वारा तथा महिला अभ्यर्थियों की जांच महिलाओं द्वारा निर्धारित केबिन में होगी। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अपनी इच्छानुसार महिला या पुरुषकर्मी से तलाशी करवाने का विकल्प दिया जाएगा।परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को केवल नीले या काले बॉल पेन पानी की पारदर्शी बोतल ई प्रवेश पत्र और पहचान पत्र ले जाने की अनुमति होगी। जिन परीक्षार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वे अपनी आवश्यक दवाइयां साथ रख सकते हैं। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से समय का पालन करने और समय से पूर्व केंद्र पहुंचने का आग्रह किया है।