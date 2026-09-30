इंदौर: स्कूल के सामने टैंकर ने बच्चों को कुचला, बीटेक छात्रा की मौत, भाई गंभीर

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दो बच्चे आए चपेट में

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा छोटा बांगड़दा रोड स्थित वेंदाश इंटरनेशनल स्कूल के ठीक सामने घटित हुआ। सड़क पार करते समय कटनी निवासी अर्चिता झार अपने भाई प्रणय के साथ दोपहिया वाहन से जा रही थी। तभी दोनों बेकाबू टैंकर की चपेट में आ गए। टैंकर की रफ्तार इतनी तेज थी कि बच्चों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला और भारी वाहन ने दोनों को रौंद दिया। विज्ञापन



20 वर्षीय बालिका की मौत, दूसरा गंभीर

टैंकर की टक्कर इतनी भीषण थी कि दुर्घटनास्थल पर ही एक 20 वर्षीय बालिका ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा बच्चा प्रणय गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। विज्ञापन विज्ञापन



हादसे के बाद चालक को गिरफ्तार किया

घटना को अंजाम देने के बाद टैंकर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद की और पुलिस को सूचित किया। टीआई देवेंद्र कुशवाह के मुताबिक नगर निगम के टैंकर ने बच्चों को टक्कर मारी थी। एक्सीडेंट के बाद चालक टैंकर को तेज रफ्तार में लेकर भागने लगा। कुछ राहगीरों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद चालक रामचंद्र चौकसे को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा छोटा बांगड़दा रोड स्थित वेंदाश इंटरनेशनल स्कूल के ठीक सामने घटित हुआ। सड़क पार करते समय कटनी निवासी अर्चिता झार अपने भाई प्रणय के साथ दोपहिया वाहन से जा रही थी। तभी दोनों बेकाबू टैंकर की चपेट में आ गए। टैंकर की रफ्तार इतनी तेज थी कि बच्चों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला और भारी वाहन ने दोनों को रौंद दिया।टैंकर की टक्कर इतनी भीषण थी कि दुर्घटनास्थल पर ही एक 20 वर्षीय बालिका ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा बच्चा प्रणय गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।घटना को अंजाम देने के बाद टैंकर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद की और पुलिस को सूचित किया। टीआई देवेंद्र कुशवाह के मुताबिक नगर निगम के टैंकर ने बच्चों को टक्कर मारी थी। एक्सीडेंट के बाद चालक टैंकर को तेज रफ्तार में लेकर भागने लगा। कुछ राहगीरों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद चालक रामचंद्र चौकसे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इंदौर में भारी और बेकाबू वाहनों की अनियंत्रित गति के कारण एक और गंभीर सड़क हादसा सामने आया है। हाल ही में राजवाड़ा क्षेत्र में हुए बस हादसे के बाद अब छोटा बांगड़दा रोड पर एक तेज रफ्तार टैंकर ने भीषण तबाही मचाई है। छोटा बांगड़दा इलाके में नगर निगम के पानी के टैंकर ने दोपहिया वाहन सवार बीटेक छात्रा और उसके भाई को टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हुआ है। इस दुर्घटना ने शहर की यातायात व्यवस्था और सड़कों पर दौड़ते भारी वाहनों की सुरक्षा पर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।