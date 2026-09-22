रोचक तस्वीरें: इंदौर में नेताओं, अधिकारियों ने छोड़ी कार, सोच में पड़ गई जनता...

1 of 2 निगम कमिश्नर अपने दो पहिया वाहन से दफ्तर पहुंचे। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







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इंदौर में आज सुबह से नेता, अधिकारी कार छोड़कर दो पहिया वाहन से काम के लिए निकल रहे हैं। जिम्मेदारों की यह पहल जनता को भी चौंका रही है। अलसुबह नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल अपने दो पहिया वाहन से दौरे के लिए निकले। उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी को पीछे वाली सीट पर जगह दी और खुद गाड़ी चलाकर सुबह का दौरा पूरा किया। इसके साथ शहर के कई बड़े नेता और अधिकारी आज खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं या दो पहिया वाहन, साइकिल से दफ्तर जा रहे हैं।

2 of 2 महापौर ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर