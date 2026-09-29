इंदौर : इंदौर के एमवाय अस्पताल की ओपीडी में घुसा सांप, खिड़की के पास बैठा रहा

इंदौर संभाग के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल की ओपीडी में मंगलवार सुबह सांप से कर्मचारियों का सामना हुआ। काले रंग का सांप पहले ओपीडी में रेंगता रहा, फिर वह खिड़की में बैठ गया। इस बीच कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया।



सांप सुबह आठ बजे ओपीडी में नजर आया। सुबह 9 बजे ओपीडी खुलने का समय होता है और स्टाफ भी आने लगता है। इस बीच मौजूद कर्मचारियों ने सांप को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सांप भी कर्मचारियों से डरने के बजाय फर्श पर रेंगता रहा। इसके बाद वह खिड़की की तरफ जाने लगा और वहां बैठ गया।

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दो कर्मचारियों ने लकड़ी की मदद से सांप को बाहर करने की कोशिश की। बाद में सांप को झाड़ियों में निकाल दिया गया। ओपीडी का माहौल डॉक्टर और अन्य स्टाफ के आने तक सामान्य हो गया था, क्योंकि सांप खिड़की से बाहर खुले हिस्से की तरफ जा चुका था।

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चूहे और बिल्ली भी अक्सर नजर आते हैं

एमवाय की सात मंजिला बिल्डिंग के अलावा आसपास काफी खुला हिस्सा है। मरीजों के परिजन परिसर में खाना खाते हैं और जूठन फेंक देते हैं। इसे खाने के लिए चूहे आते हैं और परिसर को अपना डेरा बना लेते हैं। कई बार चूहों की तलाश में सांप भी परिसर में घूमते नजर आते हैं।

चूहों के दो नवजातों के अंग कुतरने के कारण छह माह पहले सात से ज्यादा कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। चूहों के अलावा कई बार बिल्ली भी अस्पताल के वार्डों में नजर आती है। इसके अलावा मधुमक्खी के छत्ते भी अक्सर लगे रहते हैं।