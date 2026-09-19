इंदौर से उठी छात्रों की गूंज, बोले- अधिकार मांगना गलत है तो सड़कों पर उतरेंगे

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छात्र गिरिराज दांगी ने कहा कि यहां पर जितने भी युवा आए हैं वो किसी नेता के द्वारा बसों में भरकर नहीं लाए गए। हर राजगढ़ जिले से इंदौर राहुल गांधी के कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। आज मप्र समेत पूरे देश में भाजपा की सरकार तानाशाह हो गई है। कई बार आंदोलन करने, ज्ञापन देने के बाद भी छात्रों की समस्याओं को सुना नहीं जाता है। आज यहां पर छात्र अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आए हैं। नेताओं को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को प्राथमिकता पर रखना चाहिए।छात्र श्रीनाथ प्रसाद दांगी ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी राजीतिक बैनर के तले नहीं किया गया यह सबसे अच्छी बात है। राहुल गांधी ने राजनीतिक मंच छोड़कर युवाओं के लिए एक मंच तैयार किया यह बहुत सराहनीय है। हमारी आवाज उठाने के लिए वह इंदौर आए हैं। आज यहां पर भीड़ देखकर ही लोग समझ सकते हैं कि सरकार के खिलाफ कितना रोष है।छात्र देवव्रत सिंह दांगी ने कहा कि बचपन से हम नौकरियों में घोटाले देखते हुए आ रहे हैं और आज तक यह खत्म नहीं हो रहे हैं। यदि सरकार गंभीर होती तो इन्हें रोकती। अभी तक छात्र चुप रहे इसलिए यह होता रहा, अब छात्र चुप नहीं रहेंगे। वे सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से बर्बाद है। शिक्षा की बात करें तो लगता है कि हम किसी पिछड़े हुए देश में रहते हैं। उस पर यदि छात्र आवाज उठाता है तो उसे गलत कहा जाता है। आज अपने हर की आवाज उठाना भी गलत बताया जा रहा है।छात्र राकेश सिंह ने कहा कि युवा ही देश की सरकार बनाएंगे। आज युवाओं का वोट बैंक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यदि वह किसी पार्टी के खिलाफ गया तो वह कभी भी सरकार नहीं बना सकती। देश में अभी जो सरकार है वह युवाओं को ध्यान में रखकर काम नहीं कर रही। युवा ही देश का भविष्य है और उसे ही बर्बाद किया जा रहा है।