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इससे पहले बुधवार को ही दिन का अधिकतम तापमान लुढ़ककर 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया था। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में दिन का पारा और नीचे गिरकर 24 डिग्री के आसपास जा सकता है। हालांकि, दूसरी तरफ रात के तापमान में अधिक बदलाव नजर नहीं आया है।विमानतल स्थित मौसम केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को शहर में दिन का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान से 1 डिग्री और मंगलवार के मुकाबले 1.2 डिग्री कम रहा। वहीं, मंगलवार रात से लेकर सुबह के बीच न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य स्तर पर बना हुआ है, लेकिन पिछले दिन की तुलना में 0.2 डिग्री अधिक रहा। इस दौरान शहर में हवाओं की दिशा पूर्वी बनी रही और इनकी अधिकतम रफ्तार 17 किलोमीटर प्रतिघंटे तक दर्ज की गई।मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर और पूर्वी भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण वहां ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। उन्हीं क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं के कारण अब इंदौर के तापमान में भी गिरावट शुरू हो गई है। फिलहाल आसमान में हल्के बादलों की मौजूदगी के चलते रात के तापमान में मामूली तेजी देखी जा रही है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी दिनों में दिन और रात दोनों के तापमान में बड़ी गिरावट आएगी, जिससे शहर में ठंड का प्रकोप और अधिक बढ़ेगा।