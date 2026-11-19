विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर इंदौर में स्वच्छता को लेकर अनूठी पहल की गई। शहर में लोगों को सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से टॉयलेट फेस्ट का आयोजन किया गया। इसके तहत चाणक्यपुरी चौराहे स्थित सार्वजनिक शौचालय को आकर्षक तरीके से सजाया गया। टॉयलेट परिसर में गुब्बारे, फूल और रंग-बिरंगी छतरियां लगाकर इसे उत्सव जैसा रूप दिया गया, ताकि लोगों का ध्यान स्वच्छता के इस महत्वपूर्ण संदेश की ओर आकर्षित किया जा सके।

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आयोजन के दौरान सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले लोगों को जागरूक करते हुए संदेश दिया गया कि खुले में गंदगी फैलाने के बजाय सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करें। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ एमआईसी सदस्य अश्विनी शुक्ल और बबलू शर्मा भी मौजूद रहे।जनप्रतिनिधियों ने सार्वजनिक शौचालय की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी छात्राओं ने भी भागीदारी की। छात्राओं ने स्वच्छता से संबंधित पोस्टर प्रदर्शित कर नागरिकों को साफ-सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक शौचालयों के सही उपयोग के प्रति जागरूक किया।आयोजन के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है। वहीं दूसरी ओर शहर में पानी की समस्या के स्थायी निराकरण को लेकर भी नगर निगम ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इंदौर के तालाबों को भरने की संभावनाओं को लेकर सर्वे शुरू किया गया है।जलस्रोतों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और भविष्य में जलसंकट की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से अलग-अलग विकल्पों पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में यशवंत सागर को भरने को लेकर योजना भी तैयार कर ली गई है। अब सर्वे और योजना के आधार पर आगे की प्रक्रिया को गति देने की तैयारी है। नगर निगम की इन दोनों पहलों के जरिए एक ओर स्वच्छता में जनभागीदारी बढ़ाने तो दूसरी ओर शहर की जल व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।