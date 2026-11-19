पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर पदस्थ रहीं आरती यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। मृतका के भाई भूपेंद्र जरिया ने अपनी बहन की मौत को हत्या बताते हुए उनके पति नीलेश यादव, ससुर केशव सिंह यादव सहित अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि घटना के चार महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

जानकारी के मुताबिक, आरती यादव की 24 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत थीं। उनके भाई भूपेंद्र जरिया का आरोप है कि आरती की हत्या की गई है। उन्होंने इस मामले में पति नीलेश यादव और ससुर केशव सिंह यादव की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

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भूपेंद्र जरिया के मुताबिक, आरती ने नीलेश यादव से प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद से ही पति छोटी-छोटी बातों को लेकर उन्हें परेशान करता था। उन्होंने बताया कि आरती के पति नीलेश यादव इंदौर में पीडब्ल्यूडी विभाग में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे, जबकि उनके ससुर केशव सिंह यादव भोपाल में इसी विभाग में बड़े पद पर कार्यरत हैं।

परिजनों को आशंका है कि विभाग में प्रभावशाली पदों पर होने के कारण आरोपियों का पुलिस पर दबाव है और इसी वजह से मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। भूपेंद्र जरिया का कहना है कि वह इस संबंध में इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत कर चुके हैं। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को भी शिकायत भेजी गई है।

परिजनों ने मांग की है कि आरती की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि मौत की वास्तविक वजह सामने आ सके। साथ ही, जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।