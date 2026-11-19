चातुर्मास समाप्त होने के बाद अब शुक्रवार को देवउठनी एकादशी पर देव जागेंगे और अगले पांच माह तक शादियों का मौसम रहेगा। इन पांच महीनों में विवाह के 27 मुहूर्त हैं। इंदौर में दो माह पहले से ही शादियों के लिए गार्डन और धर्मशालाएं बुक हो चुकी हैं। एक हजार से ज्यादा विवाह इंदौर में होने का अनुमान है। वहीं, इस वैवाहिक मौसम में 100 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है।



देवउठनी एकादशी को छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस मौके पर शुक्रवार को घरों में तुलसी विवाह का उत्सव होगा। गुरुवार को शहर में कई स्थानों पर गन्ने और पूजन सामग्री की जमकर बिक्री हुई। शहरवासी शुक्रवार को तुलसी पूजन के बाद पटाखे छोड़ेंगे। शहर में एक बार फिर दीपावली जैसा नजारा दिखाई देगा। शहर के कई मंदिरों में भी तुलसी विवाह के आयोजन होंगे। शाम को विशेष आरती और अनुष्ठान किए जाएंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागेंगे। चातुर्मास समाप्त होने के बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। इस बार इंदौर में सबसे ज्यादा शादियां फरवरी में होंगी। फरवरी में शुभ विवाह के नौ मुहूर्त हैं, जबकि जनवरी और मार्च में विवाह के पांच-पांच मुहूर्त हैं।इंदौर में इस वैवाहिक सीजन में 100 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है। इंदौर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी का कहना है कि इंदौर में विवाह समारोहों पर कई परिवारों का बजट करोड़ों रुपये में होता है। इंदौर के अलावा मांडू और महेश्वर में भी डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही हैं। इंदौर के तीन-चार परिवारों ने उदयपुर में भी पैलेस बुक किए हैं।