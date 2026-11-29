इंदौर: ‘वन इंदौर, रन इंदौर’ मैराथन में दौड़ा शहर, फिटनेस के साथ जल संरक्षण और नशामुक्ति का दिया संदेश
इंदौर में ‘वन इंदौर, रन इंदौर’ मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया। 10, 5 और 3 किलोमीटर की दौड़ के जरिए फिटनेस, जल संरक्षण और नशामुक्ति का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर लोगों को शपथ दिलाई।
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इंदौर शहर में ‘वन इंदौर, रन इंदौर’ के संदेश के साथ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मैराथन में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की तीन श्रेणियों में दौड़ आयोजित की गई। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मंत्री तुलसी सिलावट, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धजन शामिल हुए।
मैराथन का उद्देश्य फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और नशामुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने शहरवासियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई और पानी बचाने का संदेश दिया। साथ ही लोगों से नशे से दूर रहने और इंदौर को ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प लेने की अपील की।
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प्रधानमंत्री के विजन के साथ आगे बढ़ रहा इंदौर
कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देशभर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और फिटनेस को लेकर जनभागीदारी से अभियान चलाए जा रहे हैं। इंदौर भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैराथन के माध्यम से शहर ने सकारात्मक संदेश दिया है।
महापौर ने की शहरवासियों की सराहना
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मैराथन में शामिल हुए लोगों की सराहना करते हुए कहा कि इंदौर के नागरिक हर अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी करते हैं। शहर की जागरूकता, अनुशासन और सामूहिक प्रयास ही उसे नई पहचान दिलाते हैं। मैराथन में युवाओं, महिलाओं सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजन के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पानी बचाने, पर्यावरण संरक्षण और नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया।