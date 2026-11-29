इंदौर शहर में ‘वन इंदौर, रन इंदौर’ के संदेश के साथ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मैराथन में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की तीन श्रेणियों में दौड़ आयोजित की गई। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मंत्री तुलसी सिलावट, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धजन शामिल हुए।

विज्ञापन