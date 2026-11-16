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इस सप्ताह से शुरू हुई इस कार्रवाई में निगम की टीमें हर दिन चालान काट रही हैं। सोमवार के बाद मंगलवार को भी सुबह से ही निगम का अमला शहर की सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रहा है। सोमवार को शहर के मुराई मोहल्ला की गली नंबर 2 में सड़क पर पानी बहाने वाले 16 नागरिकों के खिलाफ चालान बनाए गए। इस कार्रवाई की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने जोन 12 के अंतर्गत आने वाले वार्ड 62 का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़कों पर व्यर्थ पानी बहता हुआ देखा, जिस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नागरिकों को उचित समझाइश दी जाए और पेयजल की बर्बादी को हर हाल में रोका जाए।निगम आयुक्त के निर्देशों का पालन करते हुए उपयंत्री सौरभ समैया, सहायक सीएसआई चेतन, जल प्रदाय विभाग और टीम MUSE की संयुक्त टीम ने लगातार सघन जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के दौरान घर-घर जाकर नागरिकों को जल का महत्व समझाया जा रहा है। साथ ही उन्हें अपने निजी नलों में अनिवार्य रूप से टोंटियां लगवाने और पानी को सड़क पर न बहाने की स्पष्ट हिदायत दी जा रही है।मुराई मोहल्ला में निगम की टीम द्वारा दी गई लगातार समझाइश और चेतावनी के बावजूद कुछ नागरिक जलापूर्ति के समय लापरवाही बरतते हुए पानी सड़क पर बहा रहे थे। सोमवार सुबह जब इसकी जानकारी मिली, तो जोनल अधिकारी राहुल सूर्यवंशी के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई की और नियमों की अनदेखी करने वाले 16 लोगों के मौके पर ही चालान काटे।