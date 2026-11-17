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इंदौर में आज क्या है खास, जानिए आप: मनेगी गोपाअष्टमी, मंदिरों में होंगे आयोजन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: Abhishek Chendke Updated Tue, 17 Nov 2026 08:06 AM IST

सार इंदौर में मंगलवार को सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होंगे। इसके अलावा दीपावली मिलन समारोह का सिलसिला भी थमा नहीं है। गोपाष्टमी पर भी मंदिरों में आयोजन होंगे।इसके अलावा संगीत के आयोजन भी शहर में होंगे।

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