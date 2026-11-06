इंदौर की बड़ी खबरें: राजनीति, पुलिस विभाग में हादसा, एमजीएम में सीटें बढ़ीं और दीपोत्सव की तैयारियां

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2. इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में पलासिया थाने में पदस्थ 38 वर्षीय हेड कॉन्स्टेबल संजय की नाइट शिफ्ट के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सीने में तेज दर्द के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था।3. इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) की 39 नई सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही कॉलेज में पीजी सीटों की कुल संख्या 283 से बढ़कर 322 हो गई है।सबसे ज्यादा 12 सीटें मेडिसिन विभाग को मिली हैं।4. इंदौर के राजवाड़ा स्थित ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली पर 5 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है। सन 1832 में मल्हारराव होलकर द्वितीय द्वारा स्थापित यह मंदिर 193 वर्षों से आस्था का केंद्र है, जहां 56 भोग और 3 विशेष श्रृंगार के साथ दर्शन होंगे।5. इस बार दीपोत्सव पर तिथियों का ऐसा संयोग बन रहा है कि पर्व की रौनक पांच नहीं, छह दिनों तक रहेगी। 6 नवंबर को धनतेरस से शुरू होने वाले दीपावली महापर्व में इस बार पूजा-पाठ और उत्सव की तारीखों में बदलाव देखने को मिलेगा