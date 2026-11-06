इंदौर की बड़ी खबरें: राजनीति, पुलिस विभाग में हादसा, एमजीएम में सीटें बढ़ीं और दीपोत्सव की तैयारियां
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Fri, 06 Nov 2026 03:40 PM IST
सार
इंदौर में डेली कॉलेज विवाद, पुलिसकर्मी की मौत, एमजीएम कॉलेज में पीजी की 39 सीटें बढ़ने, महालक्ष्मी मंदिर के 5 दिवसीय उत्सव और 6 दिनों के दीपोत्सव पर्व की शुरुआत को लेकर शहर में हलचल तेज है।
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विस्तार
1. इंदौर के डेली कॉलेज में आरएसएस की बैठक और कार्यक्रमों को लेकर पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बोर्ड को ईमेल भेजकर आपत्ति जताई है, जिस पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पलटवार किया है।
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2. इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में पलासिया थाने में पदस्थ 38 वर्षीय हेड कॉन्स्टेबल संजय की नाइट शिफ्ट के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सीने में तेज दर्द के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था।
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3. इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) की 39 नई सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही कॉलेज में पीजी सीटों की कुल संख्या 283 से बढ़कर 322 हो गई है।सबसे ज्यादा 12 सीटें मेडिसिन विभाग को मिली हैं।
पूरी खबर पढ़ें: इंदौर के एमजीएम काॅलेज में पीजी की 39 सीटें बढ़ी, कुल संख्या 322 हो गई
4. इंदौर के राजवाड़ा स्थित ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली पर 5 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है। सन 1832 में मल्हारराव होलकर द्वितीय द्वारा स्थापित यह मंदिर 193 वर्षों से आस्था का केंद्र है, जहां 56 भोग और 3 विशेष श्रृंगार के साथ दर्शन होंगे।
पूरी खबर पढ़ें: दिवाली से पहले महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, होलकर यहां मांगते थे सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
5. इस बार दीपोत्सव पर तिथियों का ऐसा संयोग बन रहा है कि पर्व की रौनक पांच नहीं, छह दिनों तक रहेगी। 6 नवंबर को धनतेरस से शुरू होने वाले दीपावली महापर्व में इस बार पूजा-पाठ और उत्सव की तारीखों में बदलाव देखने को मिलेगा
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2. इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में पलासिया थाने में पदस्थ 38 वर्षीय हेड कॉन्स्टेबल संजय की नाइट शिफ्ट के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सीने में तेज दर्द के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था।
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3. इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) की 39 नई सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही कॉलेज में पीजी सीटों की कुल संख्या 283 से बढ़कर 322 हो गई है।सबसे ज्यादा 12 सीटें मेडिसिन विभाग को मिली हैं।
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4. इंदौर के राजवाड़ा स्थित ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली पर 5 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है। सन 1832 में मल्हारराव होलकर द्वितीय द्वारा स्थापित यह मंदिर 193 वर्षों से आस्था का केंद्र है, जहां 56 भोग और 3 विशेष श्रृंगार के साथ दर्शन होंगे।
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5. इस बार दीपोत्सव पर तिथियों का ऐसा संयोग बन रहा है कि पर्व की रौनक पांच नहीं, छह दिनों तक रहेगी। 6 नवंबर को धनतेरस से शुरू होने वाले दीपावली महापर्व में इस बार पूजा-पाठ और उत्सव की तारीखों में बदलाव देखने को मिलेगा
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