इंदौर: पेड़ की छांव में लगती है खाकी वर्दी वाले की पाठशाला, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं कॉन्स्टेबल संजय

इंदौर का लालबाग हर रविवार एक अनोखी पाठशाला का गवाह बनता है। यहां पेड़ की छांव में साठ से ज्यादा बच्चे जुटते हैं और उन्हें इंतजार रहता है वर्दी वाले मास्टरजी का। उन्हें पढ़ाते हैं पुलिस कॉन्स्टेबल संजय सांवरे। पुलिस ड्यूटी पूरी करने के बाद संजय रोज लालबाग आते है और खुले आसमान की पाठशाला में बच्चों का भविष्य संवारते है। पिछले करीब दस साल से वे गरीब और झुग्गी-बस्ती के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दे रहे हैं। कई बच्चों की स्कूल फीस, किताबें और स्टेशनरी का खर्च भी वे अपनी सैलरी से उठाते हैं।

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