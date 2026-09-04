इंदौर: 25 महिलाओं से लाखों रुपए ले चुका था नकली IAS, मैट्रिमोनियल साइट्स से प्रेमजाल में फंसाता था

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद स्थित केशवनगर निवासी हिमांशू को ओमेक्स सिटी की शुभा आंगन कालोनी से पकड़ा गया। वह यहां खुद को आईएएस राज सोनी बताकर रह रहा था और किराये के मकान के बाहर बाकायदा नेमप्लेट भी लगा रखी थी। लसूड़िया पुलिस अब उसके पुराने ठगी के मामलों और देशभर में बनाए संपर्कों की पड़ताल कर रही है।हिमांशु ने खुद को पीएसआई बताकर राकी पांचाल नाम से अलग-अलग मैट्रिमोनियल साइट और डेटिंग एप पर फर्जी प्रोफाइल बनाए थे। उसने एआई टूल्स की मदद से पुलिस की वर्दी में अपनी तस्वीरें तैयार कर प्रोफाइल पर लगाईं। साथ ही फर्जी नियुक्ति पत्र और पुलिस आईडी कार्ड भी साझा करता था, जिससे महिलाएं उसे असली पुलिस अधिकारी समझ लेती थीं।दोस्ती होने के बाद आरोपी विभागीय कार्रवाई या आर्थिक परेशानी का हवाला देकर महिलाओं से रुपये मांगने लगता था। इस तरह उसने कई महिलाओं से रकम ऐंठी। पुलिस अब उसके मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक लेन-देन और एप संपर्कों की जांच कर रही है।आरोपी हिमांशू ने वाहन चालकों को स्थाई नियुक्ति का झांसा दिया था और उन्हें एक होटल में खाना खिलाने भी ले गया था। इसी बहाने उनसे रुपये वसूलने का प्रयास किया जा रहा था। होटल प्रबंधन को उसने खाने का बिल नहीं चुकाया और प्रबंधन को इस पर शक हुआ। इसके बाद प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा।