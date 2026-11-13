इंदौर: वकीलों पर की गई टिप्पणी के मामले में संत सुधासागर महाराज के खिलाफ समन जारी

इंदौर में चातुर्मास कर रहे जैन संत सुधासागर महाराज द्वारा वकीलों पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने संत के खिलाफ समन जारी किया है। उन्हें 4 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।



संत इंदौर के दलालबाग में रुके हुए थे और रोज प्रवचन भी दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने वकीलों को लेकर कहा कि- वकील सुलह नहीं, झगड़ा करवाते हैं। जब इसकी जानकारी कुछ वकीलों को मिली तो उन्होंने इसके सबूत एकत्र किए और जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया।

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कौन हैं सुधासागर महाराज

परिवाद में आरोप लगाया गया कि संत की टिप्पणी से वकीलों की भावनाएं आहत हुई हैं। कोर्ट ने परिवाद पर संज्ञान लिया और सुनवाई के बाद संत सुधासागर महाराज के खिलाफ समन जारी किया है। उन्हें 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। उन्हें अपना पक्ष रखना होगा।

सुधासागर महाराज मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक गांव से हैं। वे ब्रह्मचारी रहे और 1983 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। उनकी गिनती जैन समाज के बड़े संतों में होती है। उन्होंने 100 से अधिक जैन तीर्थों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया है। समाज को जोड़ने के लिए कई संस्थानों की स्थापना भी की है।