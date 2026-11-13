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इंदौर: वकीलों पर की गई टिप्पणी के मामले में संत सुधासागर महाराज के खिलाफ समन जारी

Fri, 13 Nov 2026 08:34 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 13 Nov 2026 08:34 PM IST
सार

इंदौर में चातुर्मास कर रहे जैन संत सुधासागर महाराज की वकीलों पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। वकीलों की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संत के खिलाफ समन जारी किया है।

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Indore: Summons issued against Saint Sudhasagar Maharaj in connection with remarks made about lawyers
सुधासागर महाराज - फोटो : amar ujala

विस्तार
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इंदौर में चातुर्मास कर रहे जैन संत सुधासागर महाराज द्वारा वकीलों पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने संत के खिलाफ समन जारी किया है। उन्हें 4 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
 

संत इंदौर के दलालबाग में रुके हुए थे और रोज प्रवचन भी दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने वकीलों को लेकर कहा कि- वकील सुलह नहीं, झगड़ा करवाते हैं। जब इसकी जानकारी कुछ वकीलों को मिली तो उन्होंने इसके सबूत एकत्र किए और जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया।

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परिवाद में आरोप लगाया गया कि संत की टिप्पणी से वकीलों की भावनाएं आहत हुई हैं। कोर्ट ने परिवाद पर संज्ञान लिया और सुनवाई के बाद संत सुधासागर महाराज के खिलाफ समन जारी किया है। उन्हें 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। उन्हें अपना पक्ष रखना होगा।
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कौन हैं सुधासागर महाराज

सुधासागर महाराज मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक गांव से हैं। वे ब्रह्मचारी रहे और 1983 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। उनकी गिनती जैन समाज के बड़े संतों में होती है। उन्होंने 100 से अधिक जैन तीर्थों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया है। समाज को जोड़ने के लिए कई संस्थानों की स्थापना भी की है।

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