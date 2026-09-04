इंदौर: राहुल गांधी के साथ छात्रों की गूंज रीजनल पार्क क्षेत्र में होगी, पोस्टर किया जारी

इंदौर में आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आयोजन स्थल पर मुहर लग गई है। राहुल गांधी रीजनल पार्क के सामने छात्रों से रूबरू होंगे। अब राहुल गांधी की इवेंट टीम 10 सितंबर के बाद आयोजन स्थल पर काम संभालेगी। फिलहाल आयोजन स्थल से झाड़ियां हटाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद मैदान को समतल किया जाएगा।

राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए पहले कांग्रेस ने नेहरू स्टेडियम की मांग की थी, लेकिन नगर निगम ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए स्टेडियम कांग्रेस को आयोजन के लिए नहीं सौंपा। पहले 12 सितंबर को आयोजन होना था, लेकिन अब नई तारीख 19 सितंबर तय की गई है। आयोजन स्थल तय होने के बाद कार्यक्रम का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है।

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‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए बड़ा स्टेज बनाया जाएगा। कार्यक्रम में कहीं भी कांग्रेस के झंडे या लोगो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आयोजन से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर जो पोस्टर वायरल हो रहा है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी या उसके चुनाव चिह्न का उल्लेख नहीं है।

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रीजनल पार्क के सामने खाली पड़ी जिस जमीन पर आयोजन होना है, उसे ‘भारत जोड़ो मैदान’ नाम दिया गया है। छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने का विकल्प रखा गया है। आयोजन 19 सितंबर को शाम 5 बजे से होगा। इंदौर यात्रा के दौरान राहुल गांधी किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।

कांग्रेस भले ही इस आयोजन में घोषित रूप से नहीं जुड़ी है, लेकिन पर्दे के पीछे आयोजन को सफल बनाने की कमान कांग्रेस नेताओं ने संभाल रखी है। कांग्रेस नेता 50 से ज्यादा कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को इस आयोजन से जोड़ने की कवायद में जुट गए हैं।आयोजन स्थल के लिए रीजनल पार्क क्षेत्र को चुनने की एक वजह यहां कॉलेज और कोचिंग संस्थानों का होना भी है। इंदौर में सबसे ज्यादा विद्यार्थी भंवरकुआं क्षेत्र में रहते हैं।