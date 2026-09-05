इंदौर: चंडीगढ़ से आई शराब की 470 पेटियां, पुलिस ने बायपास पर पकड़े तस्कर, कीमत 50 लाख

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आबकारी उपनिरीक्षक आकाश मेश्राम के नेतृत्व में जब वाहन की तलाशी ली गई, तो उससे कुल 470 पेटियां अवैध शराब बरामद की गईं। इसमें मैकडोवेल्स नंबर वन की 250 पेटियां और ऑफिसर्स चॉइस की 220 पेटियां शामिल हैं। कुल 4,151 बल्क लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। आबकारी उपनिरीक्षक आकाश मेश्राम ने बताया कि कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश और सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम ने लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।आबकारी उपनिरीक्षक आकाश मेश्राम ने बताया कि जब्त की गई शराब की बोतलों पर चंडीगढ़ में बिक्री के लिए अधिकृत होने का उल्लेख पाया गया है। इससे मामला सीधे तौर पर अंतरराज्यीय तस्करी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आबकारी विभाग ने महेंद्रगढ़, हरियाणा निवासी आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विभाग मदिरा के स्रोत, परिवहन मार्ग और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।