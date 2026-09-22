इंदौर: दूसरी मंजिल से गिरी 40 साल पुरानी लिफ्ट, 7 घायल

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घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की बताई जा रही है। स्नेहनगर कॉम्प्लेक्स के डी-ब्लॉक की लिफ्ट जब दूसरी मंजिल से नीचे आ रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर नीचे आ गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों और कॉम्प्लेक्स के चौकीदार लखन के अनुसार लिफ्ट में क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए थे। ओवरलोड होते ही लिफ्ट से तेज आवाज आई और अंदर मौजूद लोग सहायता के लिए चिल्लाने लगे, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला।पुलिस थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि दुर्घटना में अंकित ढीगरा नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके पैर में गहरी चोट आई है। घायलों में मनोज ढीगरा के घर पंजाब से आए छह रिश्तेदार भी शामिल हैं। अन्य घायलों में मुस्कान, हरविंदर कुमार, रमेश कुमार, शुभम, आशा और अनिता शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।जांच में सामने आया है कि संबंधित बहुमंजिला इमारत लगभग पचास साल पुरानी है, जबकि इसमें लगी लिफ्ट करीब चालीस साल पुरानी बताई जा रही है। लिफ्ट के बाहर केवल चार लोगों के प्रवेश का स्पष्ट नोटिस बोर्ड लगा होने के बावजूद हादसे के समय सात लोग उसमें सवार थे। स्थानीय निवासियों के अनुसार डी-ब्लॉक की लिफ्ट पहले भी दो बार गिर चुकी है। कॉम्प्लेक्स में मेंटेनेंस राशि का नियमित भुगतान न होने के कारण लिफ्ट की उचित मरम्मत लंबे समय से अटकी हुई थी।