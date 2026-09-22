इंदौर: दूसरी मंजिल से गिरी 40 साल पुरानी लिफ्ट, 7 घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Tue, 22 Sep 2026 06:37 PM IST
सार
स्नेह नगर कॉम्प्लेक्स में ओवरलोड होने के कारण 40 साल पुरानी लिफ्ट दूसरी मंजिल से गिर गई। इस हादसे में पंजाब से आए 6 मेहमानों समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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विस्तार
इंदौर के नवलखा स्थित स्नेह नगर में मंगलवार दोपहर एक बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट अचानक दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में लिफ्ट में सवार कुल सात लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस का बल मौके पर पहुंचा और घटना की जांच शुरू की।
क्षमता से अधिक लोग थे सवार
घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की बताई जा रही है। स्नेहनगर कॉम्प्लेक्स के डी-ब्लॉक की लिफ्ट जब दूसरी मंजिल से नीचे आ रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर नीचे आ गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों और कॉम्प्लेक्स के चौकीदार लखन के अनुसार लिफ्ट में क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए थे। ओवरलोड होते ही लिफ्ट से तेज आवाज आई और अंदर मौजूद लोग सहायता के लिए चिल्लाने लगे, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला।
पंजाब से आए मेहमान भी चपेट में
पुलिस थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि दुर्घटना में अंकित ढीगरा नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके पैर में गहरी चोट आई है। घायलों में मनोज ढीगरा के घर पंजाब से आए छह रिश्तेदार भी शामिल हैं। अन्य घायलों में मुस्कान, हरविंदर कुमार, रमेश कुमार, शुभम, आशा और अनिता शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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लिफ्ट पहले भी दो बार गिर चुकी है
जांच में सामने आया है कि संबंधित बहुमंजिला इमारत लगभग पचास साल पुरानी है, जबकि इसमें लगी लिफ्ट करीब चालीस साल पुरानी बताई जा रही है। लिफ्ट के बाहर केवल चार लोगों के प्रवेश का स्पष्ट नोटिस बोर्ड लगा होने के बावजूद हादसे के समय सात लोग उसमें सवार थे। स्थानीय निवासियों के अनुसार डी-ब्लॉक की लिफ्ट पहले भी दो बार गिर चुकी है। कॉम्प्लेक्स में मेंटेनेंस राशि का नियमित भुगतान न होने के कारण लिफ्ट की उचित मरम्मत लंबे समय से अटकी हुई थी।
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क्षमता से अधिक लोग थे सवार
घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की बताई जा रही है। स्नेहनगर कॉम्प्लेक्स के डी-ब्लॉक की लिफ्ट जब दूसरी मंजिल से नीचे आ रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर नीचे आ गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों और कॉम्प्लेक्स के चौकीदार लखन के अनुसार लिफ्ट में क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए थे। ओवरलोड होते ही लिफ्ट से तेज आवाज आई और अंदर मौजूद लोग सहायता के लिए चिल्लाने लगे, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला।
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पंजाब से आए मेहमान भी चपेट में
पुलिस थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि दुर्घटना में अंकित ढीगरा नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके पैर में गहरी चोट आई है। घायलों में मनोज ढीगरा के घर पंजाब से आए छह रिश्तेदार भी शामिल हैं। अन्य घायलों में मुस्कान, हरविंदर कुमार, रमेश कुमार, शुभम, आशा और अनिता शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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लिफ्ट पहले भी दो बार गिर चुकी है
जांच में सामने आया है कि संबंधित बहुमंजिला इमारत लगभग पचास साल पुरानी है, जबकि इसमें लगी लिफ्ट करीब चालीस साल पुरानी बताई जा रही है। लिफ्ट के बाहर केवल चार लोगों के प्रवेश का स्पष्ट नोटिस बोर्ड लगा होने के बावजूद हादसे के समय सात लोग उसमें सवार थे। स्थानीय निवासियों के अनुसार डी-ब्लॉक की लिफ्ट पहले भी दो बार गिर चुकी है। कॉम्प्लेक्स में मेंटेनेंस राशि का नियमित भुगतान न होने के कारण लिफ्ट की उचित मरम्मत लंबे समय से अटकी हुई थी।