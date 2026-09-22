इंदौर: बड़वानी की प्रियंका की आंखों का अब होगा इलाज, राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया

इंदौर में 19 सितंबर को हुई छात्रों की गूंज में मंच पर राहुल गांधी से मिली बड़वानी की प्रियंका सेंगर की आंखों का इलाज अब दिल्ली में होगा। राहुल गांधी ने प्रियंका को स्टेज पर ही इलाज का भरोसा दिलाया था और अब उसे इलाज के लिए दिल्ली भी बुला लिया है।

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अपनी समस्या बताने के दौरान राहुल ने प्रियंका की आंखों के बारे में पूछा था। प्रियंका ने बताया था कि जब वह तीन साल की थी, तब उसकी आंखों में चूना चला गया था। इससे एक आंख खराब हो गई थी और आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। राहुल ने मंच से पूछा था कि आंखों का इलाज कराया तो प्रियंका ने बताया था कि एक ऑपरेशन तो हो चुका है, लेकिन दूसरे ऑपरेशन के लिए माता-पिता के पास पैसे नहीं थे। इस कारण आगे का इलाज नहीं हो सका।

राहुल द्वारा इलाज का आश्वासन दिलाए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रियंका के माता-पिता से फोन पर चर्चा की और इलाज का भरोसा दिलाया। प्रियंका के परिजनों ने बताया कि दिल्ली से राहुल गांधी के कार्यालय से एक महिला का फोन आया था।

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उन्होंने अब तक हुए आंखों के इलाज की जानकारी मांगी और प्रियंका को दिल्ली बुलाया है।प्रियंका उन विद्यार्थियों में शामिल थी, जिनसे राहुल ने मंच पर बुलाकर बातचीत की थी। प्रियंका ने हॉस्टल की समस्या बताई थी।