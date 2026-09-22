गरबों में मुस्लिमों की एंट्री: विधायक उषा ठाकुर ने दावा- पंडालों से हर साल साढ़े चार लाख लड़कियां भाग जाती हैं

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दरअसल इंदौर में नवरात्रि से पहले गरबा आयोजनों को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने गरबा पांडालों में गैर-हिंदुओं की एंट्री को लेकर अपनी बात रखते हुए दावा किया कि हर वर्ष साढ़े चार लाख हिंदू लड़कियां विधर्मियों के साथ चली जाती हैं। उषा ठाकुर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तिलक लगाकर और कलावा बांधकर अपनी पहचान छिपाते हुए गरबा पांडालों में प्रवेश करते हैं और बेटियों को भ्रमित कर उनका जीवन खराब करते हैं। व्यावसायिक गरबा आयोजनों को लेकर भी उषा ठाकुर ने सवाल खड़े किए। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मुहिम का समर्थन करते हुए कहा कि गरबा शक्ति की साधना, शस्त्र और शास्त्र का पर्व है। उनके मुताबिक व्यावसायिक स्वरूप के चलते गरबा साधना के बजाय आधुनिक कपड़ों, गहनों और टैटू के प्रदर्शन का माध्यम बनता जा रहा है।गौरतलब है कि गरबा पांडालों में पहचान के आधार पर प्रवेश को लेकर उषा ठाकुर पहले भी बयान दे चुकी हैं। वर्ष 2022 में उन्होंने गरबा आयोजकों से पहचान पत्र देखकर प्रवेश देने की अपील की थी और कहा था कि किसी को अपनी पहचान छिपाकर गरबा पांडाल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उषा ठाकुर ने कहा कि गरबा पांडालों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड चेक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई ‘विधर्मी’ कार्यक्रम में आता है तो उसे सबक सिखाया जाएगा। उषा ठाकुर ने संस्कार और अहंकार के अंतर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कांग्रेस की संस्कृति और उसके दोहरे चरित्र को दर्शाते हैं।इंदौर में 19 सितंबर को आयोजित छात्रों के ‘गूंज’ कार्यक्रम को लेकर भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कार्यक्रम में मिमिक्री आर्टिस्ट द्वारा राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री किए जाने को लेकर उषा ठाकुर ने इसे संस्कार और संस्कृति से जोड़ते हुए सवाल खड़े किए। मीडिया से चर्चा में उषा ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों की कथित तौर पर प्रायोजित भीड़ के बीच इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का मालवांचल में होने वाले चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और छात्र स्वयं विवेकशील हैं तथा सब कुछ समझते हैं। उषा ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों के बीच कार्यक्रम करना है तो उनमें नैतिकता, राष्ट्रभाव और कर्तव्यबोध विकसित करने वाले कार्यक्रम होने चाहिए। उन्होंने मंच से की गई मिमिक्री को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मां के लिए मंच से कुर्सी मांगी थी, ऐसे में ‘मां’ जैसे शब्द का मजाक बनाना उचित नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए।