फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-road-accident-homeguard-jawans-family-awarded-60-lakh-compensation

इंदौर: हादसे में होमगार्ड जवान की मौत, पत्नी और परिजन को मिला 60 लाख का मुआवजा

Sat, 12 Sep 2026 06:55 AM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sat, 12 Sep 2026 06:55 AM IST
सार

इंदौर-इच्छापुर रोड पर ट्रक की टक्कर से होमगार्ड जवान की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने परिजनों को ब्याज सहित 60 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाया। ट्रक चालक की लापरवाही से हुए इस हादसे में जवान की पत्नी भी घायल हुई थीं।

विज्ञापन
indore-road-accident-homeguard-jawans-family-awarded-60-lakh-compensation
इंदौर जिला कोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सड़क दुर्घटना में होमगार्ड जवान तरुण की मृत्यु के मामले में 60 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), इंदौर द्वारा पारित इस आदेश पर यह राशि उसके आश्रित परिजन को ब्याज सहित दी जाएगी। न्यायालय ने क्षतिपूर्ति की राशि वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं बीमा कंपनी को संयुक्त एवं पृथक रूप से अदा करने के लिए आदेशित किया है।
विज्ञापन


इंदौर-इच्छापुर रोड पर हुआ था हादसा
मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता मनीष कौशल ने बताया कि 05 फरवरी 2023 को तरूण अपनी पत्नी रीना के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान दोनों इंदौर-इच्छापुर रोड स्थित शिव मंदिर के सामने, रुस्तमपुरा, पंधाना से गुजर रहे थे। तभी वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.09-एच.जी.-2457 के चालक ने अपने वाहन को अत्यंत तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए तरुण की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में तरुण को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वहीं, उसकी पत्नी रीना को भी गंभीर चोटें आईं।
विज्ञापन


ब्याज सहित मिलेंगे 60 लाख रुपये
प्रकरण में मृतक के आश्रित परिजन ओर घायल पत्नी की ओर से अधिवक्ता मनीष कौशल, अधिवक्ता शुभम सिंह तोमर एवं अधिवक्ता ओमवीर सिंह राजावत ने पैरवी की। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर अधिकरण ने मृतक के परिवार को ब्याज सहित 60 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed