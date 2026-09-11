इंदौर: हादसे में होमगार्ड जवान की मौत, पत्नी और परिजन को मिला 60 लाख का मुआवजा

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मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता मनीष कौशल ने बताया कि 05 फरवरी 2023 को तरूण अपनी पत्नी रीना के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान दोनों इंदौर-इच्छापुर रोड स्थित शिव मंदिर के सामने, रुस्तमपुरा, पंधाना से गुजर रहे थे। तभी वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.09-एच.जी.-2457 के चालक ने अपने वाहन को अत्यंत तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए तरुण की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में तरुण को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वहीं, उसकी पत्नी रीना को भी गंभीर चोटें आईं।प्रकरण में मृतक के आश्रित परिजन ओर घायल पत्नी की ओर से अधिवक्ता मनीष कौशल, अधिवक्ता शुभम सिंह तोमर एवं अधिवक्ता ओमवीर सिंह राजावत ने पैरवी की। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर अधिकरण ने मृतक के परिवार को ब्याज सहित 60 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया।