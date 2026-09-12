इंदौर: इंदौर की ट्रैफिक गर्ल शुभी जैन पुलिकर्मियों पर ’लेडिस जात‘कहने से भड़की

इंदौर की सड़कों पर ट्रैफिक संभालकर सुर्खियों में रहने वाली ट्रैफिक वार्डन शुभी जैन को लेकर एक विवाद सामने आया है। जब वह ट्रैफिक संभाल रही थीं, तब दो पुलिसकर्मी एक आरोपी को बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे। सिग्नल पर उनका विवाद एक रिक्शा चालक से हो गया। वे चालक की रिक्शा के फोटो खींचने लगे। विवाद होता देख शुभी वहां पहुंचीं तो एक पुलिसकर्मी ने कहा, "आप लेडिज जात हो, आप मुझसे बात मत करो।" लेडिज जात कहकर संबोधित करने पर शुभी ने आपत्ति ली और अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर घटना के बारे में बताया।

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