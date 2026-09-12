इंदौर: इंदौर के राजेंद्र नगर ब्रिज से गिरी तेज रफ्तार थार, स्पीड इतनी थी कि टूट गई रेलिंग

इंदौर में तेज रफ्तार से वाहन चलाना जानलेवा साबित हो रहा है। शनिवार सुबह इंदौर के राजेंद्र नगर ब्रिज पर तेज रफ्तार थार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। थार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर होते ही ब्रिज की रेलिंग टूट गई और गाड़ी करीब 40 फीट की ऊंचाई से नीचे सर्विस रोड पर जा गिरी।

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गनीमत रही कि उस वक्त सर्विस रोड पर कोई नहीं था। थार में सवार चार लोग घायल हुए हैं। घटना के गवाह लोगों ने बताया कि थार की रफ्तार काफी तेज थी। ब्रिज पर हल्के घुमाव के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे रेलिंग से जा टकराई।

टक्कर के बाद ब्रिज की रेलिंग टूट गई और थार ऊंचाई से नीचे जा गिरी। गाड़ी में सवार चारों लोग घायल हुए हैं। थार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायलों को थार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

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टक्कर के कारण वाहन के एयरबैग खुल गए थे। इस वजह से घायलों को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आईं, जबकि गाड़ी का ज्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। ब्रिज की टूटी रेलिंग वाले हिस्से को अफसरों ने कवर करा दिया है, ताकि दोबारा हादसा न हो।