इंदौर : ट्रैफिक को लेकर हाईकोर्ट ने कहा-कोर्ट के सामने ही तोड़े जाते है नियम, हूटर भी लगे रहते है

इंदौर में ट्रैफिक को लेकर स्थिति अफसरों से संभल नहीं पा रही है। रोज शाम को कई मार्गों पर ट्रैफिक जाम होता है। कोर्ट ने भी ट्रैफिक को लेकर कहा कि कोर्ट के सामने की सड़क पर ही रोज ट्रैफिक के नियम तोड़े जाते हैं। ट्रैफिक जवानों के सामने हूटर लगी और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां निकलती रहती हैं।

इंदौर हाईकोर्ट में शहर के बिगड़े ट्रैफिक को लेकर लगी याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि शहर में लगातार ट्रैफिक जाम हो रहे हैं। नियमों का उल्लंघन भी लगातार हो रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार क्यों नजर नहीं आ रहा है? हाईकोर्ट के सामने ही लोग ट्रैफिक के नियम तोड़ रहे हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। वाहनों पर हूटर भी लगे रहते हैं।

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मनीष यादव ने कहा कि शहर में कितने ट्रैफिक जवान हैं और कितने कैमरे हैं, इसकी जानकारी पिछली सुनवाई पर मांगी गई थी। कोर्ट को बताया गया कि शहर में छह सौ से ज्यादा कैमरे लगे हैं और प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक जवान तैनात रहते हैं।

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याचिकाकर्ता ने कहा कि शहर में ट्रैफिक की स्थिति खराब है। पुलिस केवल चालानी कार्रवाई में व्यस्त रहती है। ट्रैफिक प्लान पर काम ही नहीं हो रहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। कोर्ट ने अफसरों से भारी वाहनों की शहर में एंट्री की व्यवस्था पर भी जवाब मांगा है, जो अगली सुनवाई पर पेश किया जाएगा।